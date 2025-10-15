 Перейти к основному контенту
Политика
0

Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом

Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счёту, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчинённых», — заявил губернатор в интервью «Царьграду».

Уволенного с матом главу самарского района госпитализировали
Политика
Юрий Жидков

Он заявил, что основанием для отставки стало не единственное нарушение, а целая цепочка халатных решений. «Я посетил Дом культуры, посетил объект ЖКХ, посетил школу после проведённого ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона. Ну, а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой», — сказал он.

Материал дополняется.

Вячеслав Федорищев Самара
