Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.
«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счёту, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчинённых», — заявил губернатор в интервью «Царьграду».
Он заявил, что основанием для отставки стало не единственное нарушение, а целая цепочка халатных решений. «Я посетил Дом культуры, посетил объект ЖКХ, посетил школу после проведённого ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона. Ну, а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой», — сказал он.
Материал дополняется.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?