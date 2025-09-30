Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Олег Чемезов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / TACC)

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РБК его адвокат Мария Кирилова.

«Олег Чемезов по-прежнему находится в ИВС. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо», — рассказала адвокат.

По словам Кириловой, бывшему вице-губернатору предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере).

Суд по мере пресечения пройдет 1 октября в 9:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Чемезов вину не признает.

Показания на Чемезова и других участников дела дал экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов — он проходит по делу о получении взятки. Суд в Екатеринбурге сначала арестовал Смирнова, но потом изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

«Полагаем, что обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», — сказала РБК адвокат.

Материал дополняется