Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РБК его адвокат Мария Кирилова.
«Олег Чемезов по-прежнему находится в ИВС. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо», — рассказала адвокат.
По словам Кириловой, бывшему вице-губернатору предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере).
Суд по мере пресечения пройдет 1 октября в 9:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Чемезов вину не признает.
Показания на Чемезова и других участников дела дал экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов — он проходит по делу о получении взятки. Суд в Екатеринбурге сначала арестовал Смирнова, но потом изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
«Полагаем, что обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», — сказала РБК адвокат.
Материал дополняется
