 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ростовский губернатор сообщил об отбитой атаке БПЛА в Новошахтинске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Новошахтинске Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В период с 15:00 военные успешно отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших не было, а последствия атаки не земле уточняются.

Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны
Политика

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 6 ноября силы ПВО уничтожили дроны над пятью районами области: Аксайским, Мясниковским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским. Накануне, 5 ноября, над регионом сбили восемь беспилотников.

Как сообщило Минобороны днем 6 ноября, всего за сутки над территорией России уничтожили две управляемые авиабомбы ВСУ и 261 украинский БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Ростовская область Юрий Слюсарь БПЛА
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
В Волгограде обследуют дома, пострадавшие при атаке БПЛА
Политика
На энергообъектах в Костромской области устранят последствия атаки БПЛА
Политика
При ударе дрона по частному дому в Белгородской области погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как ChatGPT «слил» депозит. Почему нейросети плохо торгуют криптовалютой Крипто, 16:18