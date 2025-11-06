Ростовский губернатор сообщил об отбитой атаке БПЛА в Новошахтинске
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Новошахтинске Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В период с 15:00 военные успешно отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске», — написал он.
По словам главы региона, пострадавших не было, а последствия атаки не земле уточняются.
Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 6 ноября силы ПВО уничтожили дроны над пятью районами области: Аксайским, Мясниковским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским. Накануне, 5 ноября, над регионом сбили восемь беспилотников.
Как сообщило Минобороны днем 6 ноября, всего за сутки над территорией России уничтожили две управляемые авиабомбы ВСУ и 261 украинский БПЛА.
