Военная операция на Украине
0

ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области

Военная операция на Украине

Несколько беспилотников были уничтожены над четырьмя районами Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, никто не пострадал. Информация о последствиях пока уточняется, уточнил Слюсарь.

Дроны атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром
Политика

Об атаках БПЛА сообщили также губернаторы Владимирской, Орловской областей, Александр Авдеев и Андрей Клычков. Под Владимиром дроны атаковали энергетическую инфраструктуру, в Орлове в результате падения обломков БПЛА были повреждены несколько частных домов и хозпостройка.

