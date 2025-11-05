ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области

Несколько беспилотников были уничтожены над четырьмя районами Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, никто не пострадал. Информация о последствиях пока уточняется, уточнил Слюсарь.

Об атаках БПЛА сообщили также губернаторы Владимирской, Орловской областей, Александр Авдеев и Андрей Клычков. Под Владимиром дроны атаковали энергетическую инфраструктуру, в Орлове в результате падения обломков БПЛА были повреждены несколько частных домов и хозпостройка.