Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны

Средства ПВО в ночь на 6 ноября отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области: Аксайский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, никто не пострадал. Информацию о последствиях налета уточняют.

За ночь силы ПВО сбили над Россией 64 беспилотника
Политика

Регион регулярно подвергается украинским атакам, об отражении которых сообщал как Слюсарь, так и Минобороны. Накануне, утром 5 ноября, военное ведомство заявило о 40 сбитых над Россией дронах, из которых восемь уничтожили над Ростовской областью.

