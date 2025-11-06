Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны
Средства ПВО в ночь на 6 ноября отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области: Аксайский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, никто не пострадал. Информацию о последствиях налета уточняют.
Регион регулярно подвергается украинским атакам, об отражении которых сообщал как Слюсарь, так и Минобороны. Накануне, утром 5 ноября, военное ведомство заявило о 40 сбитых над Россией дронах, из которых восемь уничтожили над Ростовской областью.
