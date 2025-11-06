Средства ПВО сбили за сутки более 260 беспилотников ВСУ над Россией

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиабомбы ВСУ и 261 украинский беспилотник над территорией страны, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Уточняется, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в минувшую ночь над Россией были сбиты 75 дронов, больше половины из них — над Волгоградской областью. Власти сообщили, что там осколками поврежден жилой дом, в результате один человек погиб. В промышленной зоне в Красноармейском районе возник пожар.

Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия расширяет зону контроля в нескольких районах Мирнограда в ДНР. По данным ведомства, продолжаются расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ с востока.