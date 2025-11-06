 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Средства ПВО сбили за сутки более 260 беспилотников ВСУ над Россией

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили за сутки две управляемые авиабомбы ВСУ и 261 украинский беспилотник над территорией страны, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Уточняется, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в минувшую ночь над Россией были сбиты 75 дронов, больше половины из них — над Волгоградской областью. Власти сообщили, что там осколками поврежден жилой дом, в результате один человек погиб. В промышленной зоне в Красноармейском районе возник пожар.

Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия расширяет зону контроля в нескольких районах Мирнограда в ДНР. По данным ведомства, продолжаются расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ с востока.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине беспилотники Минобороны
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 13:06
Россия построит на Луне мини-АЭС Тренды, 13:06