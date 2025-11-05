 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Литве заявили о готовности вновь открыть границу с Белоруссией

Спикер сейма Литвы Олекас допустил открытие границы с Белоруссией
Фото: ЕРА / ТАСС
Фото: ЕРА / ТАСС

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас заявил, что после устранения угрозы, связанной с контрабандистскими воздушными шарами из Белоруссии, граница между странами должна быть снова открыта, передает LRT.

«Принятые сейчас меры дают эффект […] — в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась и границы когда-нибудь снова были открыты», — сказал Олекас.

По словам политика, закрытие границы помогло ограничить действия контрабандистов, но негативно сказалось на обычных гражданах и перевозчиках. «Закрытие границы хоть и ограничивает тех, кто запускает эти шары, но мешает нашей нормальной жизни», — отметил он.

Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией
Политика
Фото:Karolis Kavolelis / Shutterstock

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Об этом сообщило литовское агентство Baltic News Service. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Литва Белоруссия граница
