В Литве заявили о готовности вновь открыть границу с Белоруссией

Фото: ЕРА / ТАСС

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас заявил, что после устранения угрозы, связанной с контрабандистскими воздушными шарами из Белоруссии, граница между странами должна быть снова открыта, передает LRT.

«Принятые сейчас меры дают эффект […] — в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась и границы когда-нибудь снова были открыты», — сказал Олекас.

По словам политика, закрытие границы помогло ограничить действия контрабандистов, но негативно сказалось на обычных гражданах и перевозчиках. «Закрытие границы хоть и ограничивает тех, кто запускает эти шары, но мешает нашей нормальной жизни», — отметил он.

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Об этом сообщило литовское агентство Baltic News Service. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска.