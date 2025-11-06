 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Иркутске суд приговорил к двум годам и семи месяцам колонии-поселения 35-летнюю блогершу, укусившую полицейского, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно судебным материалам, 26 мая в ночное время женщину, передвигавшуюся на принадлежащем ей автомобиле Toyota Camry, остановил инспектор ДПС для проверки документов. Свой разговор с инспектором, находившимся при исполнении должностных обязанностей, блогерша снимала на сотовый телефон

В июне она опубликовала видеоролик с инспектором в соцсети в свободном доступе, добавив к нему оскорбительный комментарий.

Кроме того, в конце июня женщина применила насилие в отношении сотрудника полиции. После того как ее посадили в служебный автомобиль и доставили в дежурную часть отдела полиции, блогерша укусила полицейского и нанесла ему телесные повреждения.

Вину женщина признала в полном объеме, суд рассмотрел и удовлетворил ее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Блогершу признали виновной по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти).

Суд оштрафовал глухонемого россиянина за ролик с дискредитацией армии
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Как сообщает «Твой Иркутск», в июле женщину оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию армии России. В День России она опубликовала в соцсетях видео с оскорблениями участников спецоперации и пожеланий им смерти.

После установления личности нарушительницу задержали и отправили на лечение в психоневрологический диспансер. После выхода из учреждения блогерша заявила, что никакого наказания за содеянное не получила, но в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Иркутск блогеры суд колония-поселение оскорбление
Материалы по теме
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией
Политика
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce
Общество
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34
Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью» Экономика, 14:33