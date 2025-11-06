Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Иркутске суд приговорил к двум годам и семи месяцам колонии-поселения 35-летнюю блогершу, укусившую полицейского, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно судебным материалам, 26 мая в ночное время женщину, передвигавшуюся на принадлежащем ей автомобиле Toyota Camry, остановил инспектор ДПС для проверки документов. Свой разговор с инспектором, находившимся при исполнении должностных обязанностей, блогерша снимала на сотовый телефон

В июне она опубликовала видеоролик с инспектором в соцсети в свободном доступе, добавив к нему оскорбительный комментарий.

Кроме того, в конце июня женщина применила насилие в отношении сотрудника полиции. После того как ее посадили в служебный автомобиль и доставили в дежурную часть отдела полиции, блогерша укусила полицейского и нанесла ему телесные повреждения.

Вину женщина признала в полном объеме, суд рассмотрел и удовлетворил ее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Блогершу признали виновной по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти).

Как сообщает «Твой Иркутск», в июле женщину оштрафовали на 45 тыс. руб. за дискредитацию армии России. В День России она опубликовала в соцсетях видео с оскорблениями участников спецоперации и пожеланий им смерти.

После установления личности нарушительницу задержали и отправили на лечение в психоневрологический диспансер. После выхода из учреждения блогерша заявила, что никакого наказания за содеянное не получила, но в правоохранительных органах эту информацию опровергли.