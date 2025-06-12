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Военная операция на Украине ,  
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В Иркутской области начали проверку после слов об участниках спецоперации

В Иркутской области начали проверку из-за видео женщины с оскорблением военных
Сюжет
Военная операция на Украине

Полиция Иркутской области начала проверку девушки-блогера после ее негативных высказываний об участниках военной операции на Украине и праздновании Дня России. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В ходе мониторинга социальных сетей и сети Интернет полицейские обратили внимание на видеозапись, в котором женщина негативно высказывается о российских военных, а также о сегодняшних проводимых праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личность женщины.

Видео опубликовал в том числе телеканал RT. На нем девушка негативно высказалась об участниках военной операции на Украине, в частности, пожелала им смерти, а также назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться».

Также процессуальную проверку организовало областное управление Следственного комитета. В сообщении говорится, что женщина на видеозаписи «публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ».

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дискредитация армии Военная операция на Украине МВД Иркутская область блогеры
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