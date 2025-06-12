В Иркутской области начали проверку после слов об участниках спецоперации

Полиция Иркутской области начала проверку девушки-блогера после ее негативных высказываний об участниках военной операции на Украине и праздновании Дня России. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В ходе мониторинга социальных сетей и сети Интернет полицейские обратили внимание на видеозапись, в котором женщина негативно высказывается о российских военных, а также о сегодняшних проводимых праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личность женщины.

Видео опубликовал в том числе телеканал RT. На нем девушка негативно высказалась об участниках военной операции на Украине, в частности, пожелала им смерти, а также назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться».

Также процессуальную проверку организовало областное управление Следственного комитета. В сообщении говорится, что женщина на видеозаписи «публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ».

В апреле 2024 года Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России.

Протокол составили из-за постов Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. В конце апреля 2024 года Ивлеевой назначили штраф в размере 50 тыс. руб.