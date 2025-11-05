 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией

В Эстонии задержали блогера Беседина по подозрению в связях с Россией
В прокуратуре заявили, что Беседин действует в интересах враждебного Эстонии государства. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Полиция безопасности Эстонии 4 ноября задержала блогера и документалиста Олега Беседина. Его подозревают в создании угрозы государственной безопасности и передаче контента находящимся под санкциями российским СМИ, сообщает ERR.

Отец Беседина заявил Delfi, что у блогера перед задержанием прошли обыски.

По версии эстонской полиции, информационная деятельность, в которой участвовал Беседин, способствовала вмешательству России во внутренние дела Эстонии. «Мы ранее уже упоминали о связанных с деятельностью Беседина угрозах безопасности в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодняшний день есть основания подозревать Беседина в совершении антигосударственного преступления», — заявил заместитель главы ведомства Таави Наритс.

Эстония запустила в работу радар у границы с Россией
Политика
Фото:zef art / Shutterstock

Прокурор Таави Перн заявил, что согласно законодательству Эстонии преступлением против государства также считаются ненасильственные действия, которые могут нанести ущерб независимости, суверенитету или территориальной целостности страны. «Действия Олега Беседина <…> превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», — добавил он.

Как пишет ERR, по обвинению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии, Беседину может грозить от двух до 15 лет лишения свободы, а из-за нарушения международных санкций — штраф или заключение до пяти лет.

На странице Олега Беседина в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) указано, что он родился в Таллине. В 2014 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

В октябре 2025 года Беседин комментировал обвинения в свой адрес так:

«Похоже, я стал «угрозой национальной безопасности»
Сижу, пью кофе в Таллине, веду группу «Таллиннцы», обсуждаю новости, а тут — бац! — Propastop посвятил мне целый трактат. Читаю и думаю: неужели я — страшнее всех российских военных баз вместе взятых? <...> Угрожают, оскорбляют, пугают. Ну что ж… значит, попал в точку. Когда СМИ начинают строить из тебя суперзлодея — это лучший комплимент. Спасибо за рекламу».

Группа «Таллинцы», в которой состоят 55,6 тыс. пользователей, на данный момент приостановила работу. YouTube-канал Oleg Besedin c 226 тыс. подписчиков недоступен.

Умер телеведущий Юрий Николаев
