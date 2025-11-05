В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией

В Эстонии задержали блогера Беседина по подозрению в связях с Россией

В прокуратуре заявили, что Беседин действует в интересах враждебного Эстонии государства. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Полиция безопасности Эстонии 4 ноября задержала блогера и документалиста Олега Беседина. Его подозревают в создании угрозы государственной безопасности и передаче контента находящимся под санкциями российским СМИ, сообщает ERR.

Отец Беседина заявил Delfi, что у блогера перед задержанием прошли обыски.

По версии эстонской полиции, информационная деятельность, в которой участвовал Беседин, способствовала вмешательству России во внутренние дела Эстонии. «Мы ранее уже упоминали о связанных с деятельностью Беседина угрозах безопасности в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодняшний день есть основания подозревать Беседина в совершении антигосударственного преступления», — заявил заместитель главы ведомства Таави Наритс.

Прокурор Таави Перн заявил, что согласно законодательству Эстонии преступлением против государства также считаются ненасильственные действия, которые могут нанести ущерб независимости, суверенитету или территориальной целостности страны. «Действия Олега Беседина <…> превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», — добавил он.

Как пишет ERR, по обвинению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии, Беседину может грозить от двух до 15 лет лишения свободы, а из-за нарушения международных санкций — штраф или заключение до пяти лет.

На странице Олега Беседина в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) указано, что он родился в Таллине. В 2014 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. В октябре 2025 года Беседин комментировал обвинения в свой адрес так: «Похоже, я стал «угрозой национальной безопасности»

Сижу, пью кофе в Таллине, веду группу «Таллиннцы», обсуждаю новости, а тут — бац! — Propastop посвятил мне целый трактат. Читаю и думаю: неужели я — страшнее всех российских военных баз вместе взятых? <...> Угрожают, оскорбляют, пугают. Ну что ж… значит, попал в точку. Когда СМИ начинают строить из тебя суперзлодея — это лучший комплимент. Спасибо за рекламу». Группа «Таллинцы», в которой состоят 55,6 тыс. пользователей, на данный момент приостановила работу. YouTube-канал Oleg Besedin c 226 тыс. подписчиков недоступен.