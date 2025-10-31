 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce

Елизавета Батюта
Елизавета Батюта (Фото: kto_takaya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), в отношении которой возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов, могла отмыть часть денег через покупку Rolls-Royce Cullinan, цена которого достигает 70 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов
Бизнес
Елизавета&nbsp;Батюта&nbsp;(Лиза Миллер)

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера Следственный комитет сообщил сегодня, 31 октября. Миллер вменяют п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ей может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2020–2022 годах Миллер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 млн руб., а позднее легализовала часть средств путем финансовых операций. По данным СК, сейчас блогер находится за рубежом. В ближайшее время следователи планируют заочно предъявить ей обвинение и объявить в розыск.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Елена Степанова Елена Степанова
отмывание денег легализация блогеры налоги уголовное дело
