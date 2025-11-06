Песков дал совет НАТО, как реагировать на слова Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны НАТО прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию России, передает «РИА Новости».
По его словам, в этом «кроется проблема Североатлантического альянса», руководители которого говорят, что «не слушают Россию». «А с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться — поймете», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о заявлениях генсека НАТО Марка Рютте, который сказал, что «давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности России поручил МИДу и Минобороны оценить целесообразность проведения ядерных испытаний. Он заявил, что если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний соберутся провести испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». В свою очередь, Песков прокомментировал заявление Путина и отметил, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний.
Также глава государства отметил, что Россия придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от данных обязательств нет.
