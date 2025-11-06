 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков дал совет НАТО, как реагировать на слова Путина

Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина, чтобы понять позицию России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны НАТО прислушаться к словам президента России Владимира Путина, чтобы понять позицию России, передает «РИА Новости».

По его словам, в этом «кроется проблема Североатлантического альянса», руководители которого говорят, что «не слушают Россию». «А с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают. Попробуйте прислушаться — поймете», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о заявлениях генсека НАТО Марка Рютте, который сказал, что «давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было
Политика
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, Кремль, Москва

Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности России поручил МИДу и Минобороны оценить целесообразность проведения ядерных испытаний. Он заявил, что если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний соберутся провести испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». В свою очередь, Песков прокомментировал заявление Путина и отметил, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний.

Также глава государства отметил, что Россия придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от данных обязательств нет.

Ксения Потрошилина
Дмитрий Песков Владимир Путин ядерные испытания НАТО
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
