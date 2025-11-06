Генсек НАТО Рютте высказался о ядерных испытаниях России

Марк Рютте (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о перспективе ядерных испытаний России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.

В ходе пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном Рютте прокомментировал заседание Совета безопасности России. Там обсуждался вопрос целесообразности проведения ядерных испытаний. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Совбезу оценить целесообразность проведения ядерных испытаний. Путин заявил, что если США или другие страны — участницы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Также он подчеркнул, что Россия неукоснительно придерживается обязательств по ДВЗЯИ.

Министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний. По его мнению, действия Вашингтона «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании США стратегических наступательных вооружений. «Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение [подготовки] в сжатые сроки», — сказал он.