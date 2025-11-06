 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генсек НАТО Рютте высказался о ядерных испытаниях России

Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о перспективе ядерных испытаний России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.

В ходе пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном Рютте прокомментировал заседание Совета безопасности России. Там обсуждался вопрос целесообразности проведения ядерных испытаний. «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — заявил Рютте.

Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе»
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Ранее президент России Владимир Путин поручил Совбезу оценить целесообразность проведения ядерных испытаний. Путин заявил, что если США или другие страны — участницы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Также он подчеркнул, что Россия неукоснительно придерживается обязательств по ДВЗЯИ.

Министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний. По его мнению, действия Вашингтона «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании США стратегических наступательных вооружений. «Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение [подготовки] в сжатые сроки», — сказал он.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Марк Рютте ядерные испытания Владимир Путин
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом
Политика
Что значат заявления России о проработке темы ядерных испытаний
Политика
Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было
Политика
