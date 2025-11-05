 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

От Лазарева до Пелагеи: каких певцов открыла «Утренняя звезда» Николаева

«Совсем недавно мы отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд», — написал о смерти телеведущего Юрия Николаева артист балета Николай Цискаридзе. Действительно, шоу с выступлениями юных певцов «Утренняя звезда», которое вел Николаев, дало дорогу в жизнь многим ныне известным музыкантам. Некоторые из них — в фотогалерее РБК.
В 1997 году будущий участник дуэта Smash Сергей Лазарев принял участие в эфире «Утренней звезды» с песней «My way».

На фото — Лазарев во время новогоднего эфира на «Муз-ТВ+». 10 декабря 2006 года

Певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) несколько раз принимала участие в шоу Николаева. В частности, в 1992 году она спела там песню «Только раз бывает в жизни встреча» и стала финалисткой конкурса.

На фото — Валерия выступает на концерте в Москве, 01 марта 1992

Будущая победительница многих музыкальных конкурсов Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) выступила на «Утренней звезде» в 1995 году. Именно тогда появился ее псевдоним: в проекте уже была заявлена российская певица под именем Каролина, и исполнительнице пришлось выступать под псевдонимом, который является обратным прочтением ее имени.

В 1999 году третье место на конкурсе «Утренняя звезда» с песней «Не отрекаются любя» занял 15-летний Прохор Шаляпин. «Вы не представляете, как изменили мою жизнь, — говорил он впоследствии Юрию Николаеву. — Мне тогда было 15 лет. И я, простой провинциал, вдруг оказался на программе «Утренняя звезда» — это была настоящая сказка».

На фото — Прохор Шаляпин на финальном концерте проекта «Фабрика звезд — 6»

Анжелика (настоящее имя Мария) Варум в 1991 спела в эфире «Утренней звезды» песню «Полуночный ковбой».

На фото — Анжелика Варум на юбилейном концерте Бориса Моисеева, 4 марта 1994 года

Алексей Чумаков в 11 лет написал песню «Желтые листья», которую затем и исполнил в эфире «Утренней звезды».

На фото — Чумаков во время выступления

Певица Пелагея (Ханова) попала на «Утреннюю звезду» в девятилетнем возрасте. Она познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, и он направил в Москву на «Утреннюю звезду» видеокассету Пелагеи. В проекте в то время не было фольклорного блока, и Юрий Николаев предложил ей участвовать в конкурсе победителей «Утренней звезды». В нем певица заняла первое место, получила почетное звание «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и премию в $1 тыс.

На фото — Пелагея на музыкальном проекте «Самородки России», где она исполнила русскую народную песню «Любо, братцы, любо», 11 мая 2001 года

Умер телеведущий Юрий Николаев
Евгения Кузнецова
мультимедиа Юрий Николаев Утренняя звезда
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
певец, актер, телеведущий
1 апреля 1983 года
Ани Лорак
Ани Лорак
певица
27 сентября 1978 года
Валерия
Валерия
певица
17 апреля 1968 года
певица
17 апреля 1968 года
