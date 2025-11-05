От Лазарева до Пелагеи: каких певцов открыла «Утренняя звезда» Николаева
«Совсем недавно мы отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд», — написал о смерти телеведущего Юрия Николаева артист балета Николай Цискаридзе. Действительно, шоу с выступлениями юных певцов «Утренняя звезда», которое вел Николаев, дало дорогу в жизнь многим ныне известным музыкантам. Некоторые из них — в фотогалерее РБК.
В 1997 году будущий участник дуэта Smash Сергей Лазарев принял участие в эфире «Утренней звезды» с песней «My way».
На фото — Лазарев во время новогоднего эфира на «Муз-ТВ+». 10 декабря 2006 года
Певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) несколько раз принимала участие в шоу Николаева. В частности, в 1992 году она спела там песню «Только раз бывает в жизни встреча» и стала финалисткой конкурса.
На фото — Валерия выступает на концерте в Москве, 01 марта 1992
Будущая победительница многих музыкальных конкурсов Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) выступила на «Утренней звезде» в 1995 году. Именно тогда появился ее псевдоним: в проекте уже была заявлена российская певица под именем Каролина, и исполнительнице пришлось выступать под псевдонимом, который является обратным прочтением ее имени.
В 1999 году третье место на конкурсе «Утренняя звезда» с песней «Не отрекаются любя» занял 15-летний Прохор Шаляпин. «Вы не представляете, как изменили мою жизнь, — говорил он впоследствии Юрию Николаеву. — Мне тогда было 15 лет. И я, простой провинциал, вдруг оказался на программе «Утренняя звезда» — это была настоящая сказка».
На фото — Прохор Шаляпин на финальном концерте проекта «Фабрика звезд — 6»
Анжелика (настоящее имя Мария) Варум в 1991 спела в эфире «Утренней звезды» песню «Полуночный ковбой».
На фото — Анжелика Варум на юбилейном концерте Бориса Моисеева, 4 марта 1994 года
Алексей Чумаков в 11 лет написал песню «Желтые листья», которую затем и исполнил в эфире «Утренней звезды».
На фото — Чумаков во время выступления
Певица Пелагея (Ханова) попала на «Утреннюю звезду» в девятилетнем возрасте. Она познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, и он направил в Москву на «Утреннюю звезду» видеокассету Пелагеи. В проекте в то время не было фольклорного блока, и Юрий Николаев предложил ей участвовать в конкурсе победителей «Утренней звезды». В нем певица заняла первое место, получила почетное звание «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и премию в $1 тыс.
На фото — Пелагея на музыкальном проекте «Самородки России», где она исполнила русскую народную песню «Любо, братцы, любо», 11 мая 2001 года
Умер телеведущий Юрий Николаев