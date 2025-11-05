От Лазарева до Пелагеи: каких певцов открыла «Утренняя звезда» Николаева

Певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) несколько раз принимала участие в шоу Николаева. В частности, в 1992 году она спела там песню «Только раз бывает в жизни встреча» и стала финалисткой конкурса.

На фото — Валерия выступает на концерте в Москве, 01 марта 1992