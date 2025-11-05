 Перейти к основному контенту
Бутман назвал Юрия Николаева «новым лицом» советского телевидения

Юрий Николаев
Юрий Николаев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Телеведущий Юрий Николаев, скончавшийся 4 ноября на 77-м году жизни, был «новым лицом» советского телевидения, рассказал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

«Юрий Николаев стал новым лицом на телевидении в Советском Союзе: молодым, ярким, раскрепощенным и с отличным чувством юмора. Это время было особенным, и неудивительно, что его все очень любили — как зрители, так и руководство», — отметил музыкант.

Бутман добавил, что Николаев приходил на его концерты, поддерживал музыку и нередко способствовал появлению джазовых номеров в телеэфире.

Советский и российский диктор и телеведущий Владимир Березин назвал Николаева одним из тех, кто сформировал образ ведущего на советском и российском телевидении. В разговоре с РБК он отметил, что Николаев стал примером для многих коллег по профессии.

Березин напомнил, что Николаев был одним из первых, кто выходил в эфир не как диктор, читающий текст, а как ведущий, свободно взаимодействующий со зрителем. По его словам, программы «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» стали определяющими в становлении телевизионного жанра развлекательных передач.

«Он был моим учителем. Он был ведущим в то время, когда такого понятия почти не было. Я у него научился легкости, раскованности и доброжелательности», — сказал Березин.

Он подчеркнул, что Николаев «умел оставаться человеческим в профессии, где это удается далеко не всем».

Каким был телеведущий Юрий Николаев. Фотогалерея
Фотогалерея 

Телеведущий умер 4 ноября в возрасте 76 лет, причину смерти родственники артиста не уточнили. В 2007 году у него выявили рак кишечника, позже у него был диагностирован рак легких.

Николаев родился в 1948 году в Кишиневе, окончил ГИТИС, работал в театре и с середины 1970-х — на Центральном телевидении. С 1974 года он вел музыкальную передачу «Утренняя почта», которая выходила каждое воскресенье и стала одним из флагманов развлекательного эфира. В 1991 году он запустил программу «Утренняя звезда».

Николаев был удостоен звания народного артиста России (1998). Он также являлся членом Союза журналистов и лауреатом премии этого объединения (1993).

