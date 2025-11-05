 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон»

Имена и должности людей, награжденных за создание стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — это закрытая информация, указы президента Владимира Путина об их награждении также являются закрытыми.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать это событие. Информация о церемонии награждения была опубликована на сайте Кремля 4 ноября в День народного единства, однако данные о том, кого и чем наградили в сообщении отсутствовала.

«Это закрытая информация и закрытые указы. Это не вновь созданный прецедент. Президент ранее так делал», — ответил Песков.

Материал дополняется

