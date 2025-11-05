В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон»
Имена и должности людей, награжденных за создание стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — это закрытая информация, указы президента Владимира Путина об их награждении также являются закрытыми.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать это событие. Информация о церемонии награждения была опубликована на сайте Кремля 4 ноября в День народного единства, однако данные о том, кого и чем наградили в сообщении отсутствовала.
«Это закрытая информация и закрытые указы. Это не вновь созданный прецедент. Президент ранее так делал», — ответил Песков.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев