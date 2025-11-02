WP назвала особенности «Посейдона»

Океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Минобороны России)

Подводный безэкипажный аппарат с ядерной энергетической установкой «Посейдон», об испытании которого президент России Владимир Путин рассказал в конце октября, не поддается традиционным классификациям, пишет The Washington Post.

Главный научный сотрудник программы исследований в области российской оборонной сферы Центра военно-морского анализа (CNA, американская некоммерческая организация) Майкл Петерсен в комментарии изданию назвал «Посейдон» «Франкен-оружием», то есть системой, которая сочетает части разных вооружений.

Эксперт отметил, что «Посейдон» «находится где-то между торпедой и беспилотным подводным судном», поскольку предназначен для несения ядерной боеголовки и при этом оснащен «ядерным реактором, который может пересекать океан на практически неограниченном расстоянии».

По мнению Петерсена, «Посейдон» — это оружие так называемого «второго удара», то есть ответной атаки в случае начала ядерной войны. «Вместо того, чтобы выполнять функцию ведения боевых действий, он предназначен для того, чтобы заставить противника отступить перед лицом угроз его применения. Конечно, Россия может принять решение о его применении, но к этому моменту глобальная стратегическая война либо уже продолжается, либо остается единственным вариантом», — сказал он.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз. Ее разработку впервые подтвердил президент Владимир Путин в 2018 году. Точные характеристики «Посейдона» засекречены. Из официальных источников известно, что торпеда представляет собой автономный подводный безэкипажный аппарат, который за счет малогабаритной ядерной энергоустановки способен доставлять ядерный боеприпас на неограниченное расстояние и действовать на большой глубине, что ограничивает возможности его обнаружения. Госагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По его данным, «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км со скоростью 60–70 узлов (110–130 км/ч). Во время движения аппарат способен активно маневрировать.

Путин, рассказывая о прошедших испытаниях «Посейдона» 29 октября, заявил, что способов перехвата этой суперторпеды нет, как и аналогов ей.