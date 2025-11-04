 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ к реке Оскол

Армия России сорвала попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области
У Купянска российские войска «продолжают сжимать кольцо окружения» украинских сил, заявило Минобороны России
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Российские военные сорвали попытку прорыва украинских войск к реке Оскол в Харьковской области, заявило Минобороны России.

У Купянска российские войска «продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», отчиталось ведомство.

«Сорвана очередная попытка контратаки подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений», — говорится в сообщении. Убито до десяти военных ВСУ, уничтожен бронеавтомобиль.

Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска
Политика

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что украинские военнослужащие заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. Накануне Минобороны отчиталось о том, что российские войска в ходе боев в Купянске выбили украинские силы с четырех позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Ведомство также сообщало о попытках украинских солдат выйти из окружения.

Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел для снабжения харьковской группировки войск.

