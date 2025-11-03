 Перейти к основному контенту
0

Минобороны заявило о продвижении российских войск в Купянске

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска в ходе городских боев в Купянске Харьковской области выбили украинские подразделения из четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол, сообщает Минобороны.

«Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области», — говорится в сводке. В боях уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, российские силы сбили 16 беспилотников, которые пытались доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям ВСУ.

Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел для снабжения харьковской группировки войск.

Минобороны заявило о попытке ВСУ выйти из окружения у Купянска-Узлового
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны отчиталось и о продвижении российских сил в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) в ДНР. Так, российские штурмовые группы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный Красноармейска. Также российские войска продолжили уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой и проводят «зачистку» в пригородах Красноармейска — селах Гнатовка и Рог.

За сутки отражены десять атак украинских бойцов в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения. Кроме того, российские войска отразили четыре попытки деблокирования окруженных подразделений ВСУ со стороны села Гришино (к северо-западу от Красноармейска). В ходе боев украинская сторона потеряла до 50 бойцов.

В Димитрове российские силы заняли 23 здания в северной, восточной и юго-восточной частях города и продолжили расширять зону контроля и «сжатие кольца окружения» украинских подразделений с востока. Всего, по данным Минобороны России, в районе Красноармейска и Димитрова украинская сторона потеряла до 225 военных, два бронеавтомобиля Humvee, миномет и пикап.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад», а также о контроле российскими военными переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. На купянском направлении, согласно сообщению Кремля, находятся до 5 тыс. украинских военных. Также Герасимов объявил о завершении окружения Красноармейска и Димитрова. На красноармейском направлении в окружении находятся до 5,5 тыс. бойцов ВСУ. 

Материал дополняется.

