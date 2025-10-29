Путин рассказал об окружении ВСУ по двум направлениям в Донбассе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинские солдаты заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой народной республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — подчеркнул Путин.

О том, что российский лидер приехал в госпиталь, чтобы навестить раненых военных, ранее сообщал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Путин приехал с иконами, которые на прошлый день рождения ему подарили бойцы. Президент рассказывал, что эти иконы спасли им жизнь и на них следы от пуль.

В конце сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль России большей части Купянска. По данным ведомства, взяты более 5,6 тыс. зданий, всего их почти 9 тыс. Это поможет продвижению армии в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 октября доложил Путину, что российская армия завершила окружение частей ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. Еще одна группировка украинских военных попала в окружение в Купянске Харьковской области.

Герасимов уточнил, что в окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины — всего 18 боевых батальонов. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении в окружении находятся до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тыс.

Красноармейск (украинское название Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. К югу от Купянска, ниже по течению реки Оскол, находится крупное русловое водохранилище.