Минобороны сообщило, что бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен в Купянске
Окруженные в Купянске Харьковской области украинские военные продолжают сдаваться в плен, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находится до 5 тыс. военных ВСУ. После этого президент призвал власти Украины определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении.
Минобороны несколько раз сообщало о предотвращении попыток украинских военных выбраться из окружения. Накануне российская армия пресекла попытку прорыва украинских подразделений к реке Оскол южнее поселка Купянск-Узловой.
