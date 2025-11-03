 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило, что бойцы ВСУ продолжают сдаваться в плен в Купянске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Окруженные в Купянске Харьковской области украинские военные продолжают сдаваться в плен, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 октября доложил президенту Владимиру Путину, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находится до 5 тыс. военных ВСУ. После этого президент призвал власти Украины определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении.

Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска
Политика

Минобороны несколько раз сообщало о предотвращении попыток украинских военных выбраться из окружения. Накануне российская армия пресекла попытку прорыва украинских подразделений к реке Оскол южнее поселка Купянск-Узловой.

