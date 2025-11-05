NYP поместила на обложку нового мэра Нью-Йорка с серпом и молотом

Фото: nypost / X

Американская газета New York Post показала обложку номера от 5 ноября, на которой изображен победивший на выборах мэра Нью-Йорка социалист Зохран Мамдани. Фотографию с обложкой NYP опубликовала в соцсети X.

На обложке издание разместило политика в красном костюме на фоне городской панорамы, в руках у него изображены серп и молот.

«Обложка на завтра: Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка 2025 года», — гласит подпись к фотографии.

Также NYP обыграла неформальное название Нью-Йорка — «Большое яблоко» (Big apple), изменив его на «Красное яблоко» и повернув в слове «красное» (Red) буку «R» так, что она стала выглядеть как кириллическая «Я».

Как сообщает Associated Press, 34-летний Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Экс-губернатор штата Эндрю Куомо признал поражение и поздравил оппонента. Мамдани станет первым мэром-мусульманином в истории города и принесет присягу в январе 2026 года.

Политик родился в семье выходцев из Уганды и переехал в Нью-Йорк в детстве. Ранее он был избран в законодательное собрание штата. В ходе кампании Мамдани выступал за расширение социальных программ, включая бесплатный проезд на автобусах, создание муниципальных магазинов и заморозку арендной платы для части жильцов. По оценкам The New York Times, эти меры обойдутся городу примерно в $7 млрд ежегодно. Их финансирование планируется за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных жителей.

Мамдани также обратился к президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов, и отметив необходимость уважения к властям города. Ранее Трамп критиковал политика, называя его «100-процентным фанатиком-коммунистом», и угрожал приостановить федеральное финансирование города. Летом он обсуждал возможность введения федерального контроля над Нью-Йорком для «наведения порядка».