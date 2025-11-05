Побеждающий на выборах мэра Нью-Йорка социалист обратился к Трампу

Зохран Мамдани (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

34-летний Зохран Мамдани, который одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка, в своем выступлении перед сторонниками обратился напрямую к президенту США Дональду Трампу, передает The New York Times.

«Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты сейчас смотришь. У меня для тебя четыре слова: сделай громче (turn the volume up)», — заявил Мамдани.

Он сказал, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов и теперь им руководит один из них. «Чтобы добраться до кого-то из нас, тебе придется пройти через всех нас», — заявил Мамдани, продолжая обращаться к президенту США.

Республиканец ранее подверг критике Мамдани, которого он охарактеризовал как «100-процентного фанатика-коммуниста». По словам Трампа, победа политика будет выгодна Республиканской партии. Президент также заявил, что при избрании Мамдани не намерен предоставлять городу федеральное финансирование для реализации его программ.

Летом Трамп говорил о возможности введения федерального контроля над Нью-Йорком, аргументируя это необходимостью «наведения порядка» в городе.

Согласно подсчетам Associated Press, Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Экс-губернатор штата Эндрю Куомо признал поражение и поздравил оппонента.

Мамдани, ранее избранный в законодательное собрание штата, станет первым мэром-мусульманином в истории города. Присягу он принесет в январе 2026 года. Политик родился в семье выходцев из Уганды и переехал в Нью-Йорк в детстве.

В ходе предвыборной кампании Мамдани выступал за расширение социальных программ, включая бесплатный проезд на автобусах, систему муниципальных магазинов и заморозку арендной платы для части жильцов. NYT оценила стоимость предлагаемых мер примерно в $7 млрд ежегодно. Мамдани предлагает увеличить доходы города за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных жителей.