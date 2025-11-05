 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Семь частных домов повреждены из-за атаки дронов на Орел

Сюжет
Военная операция на Украине
Орёл
Орёл (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В Орле из-за ночной атаки дронов повреждения получили семь частных домовладений, а также остекление в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Итоговая информация по ночной атаке: средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом», — говорится в публикации главы региона.

В результате атаки никто не пострадал.

Ночью Клычков сообщил, что упавшие обломки дронов повредили «несколько частных домов и хозпостройку».

Военные сбили 40 дронов за ночь над семью регионами России
Политика

О ночных атаках БПЛА сообщили также губернатор Владимирской области Александр Авдеев и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. В последней дроны были уничтожены в четырех районах, а в пригороде Владимира они атаковали энергетическую инфраструктуру.

Всего над регионами России за ночь сбили 40 дронов, сообщало Минобороны.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Теги
Анастасия Луценко
беспилотники Орловская область Андрей Клычков БПЛА
