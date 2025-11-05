 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 40 дронов за ночь над семью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 40 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Так, 11 БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, по шесть — над Курской областью и Крымом, пять — над Брянской областью. Еще два были сбиты над Белгородской и Орловской областями.

Над двумя приграничными регионами России за четыре часа сбили 13 дронов
Политика
Фото:Reuters

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил ночью об атаке на энергетическую инфраструктуру под Владимиром. Как уточнил глава региона, системы жизнеобеспечения работают штатно. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что военные сбили БПЛА в четырех районах, включая Каменский.

Глава Орловской области сообщил о перехвате военными БПЛА над Орлом, в результате падения обломков пострадали частные дома и хозпостройка. Губернатор Саратовской области Александр Гусев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Воронежская область Ростовская область
