 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над двумя приграничными регионами России за четыре часа сбили 13 дронов

Силы ПВО сбили над Брянской и Белгородской областями 13 украинских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Дежурные средства ПВО в период с 16:00  до 20:00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских дронов самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над территорией Белгородской области сбили десять беспилотников, над Брянской — три.

За ночь силы ПВО сбили над Россией 64 беспилотника
Политика

Оба региона регулярно подвергаются украинским атакам. Так, незадолго до сообщения военного ведомства глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из хуторов региона получил ранения водитель в результате удара дрона по «Газели».

За день до этого, 3 ноября, в Брянской области в результате атаки беспилотника-камикадзе пострадал водитель скутера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА ПВО Минобороны Белгородская область Брянская область
Материалы по теме
В Нижегородской области обломки дронов повредили многоквартирный дом
Политика
ПВО уничтожила 85 дронов над восьмью регионами России
Политика
Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Зеленский прибыл на покровское направление и заявил о некоторых проблемах Политика, 21:09
Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA Спорт, 21:02
Умер телеведущий Юрий Николаев Общество, 21:00
Над двумя приграничными регионами России за четыре часа сбили 13 дронов Политика, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни Спорт, 20:35
Юный баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе Спорт, 20:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
США разрешили операции с самолетами, которые связывали с Лукашенко Политика, 20:26
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Кремль заявил о понимании, с какими трудностями сталкивается Сербия Политика, 20:10
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Спорт, 20:02
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС Политика, 19:54
Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине Политика, 19:46