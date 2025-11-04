Над двумя приграничными регионами России за четыре часа сбили 13 дронов
Дежурные средства ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских дронов самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.
Над территорией Белгородской области сбили десять беспилотников, над Брянской — три.
Оба региона регулярно подвергаются украинским атакам. Так, незадолго до сообщения военного ведомства глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из хуторов региона получил ранения водитель в результате удара дрона по «Газели».
За день до этого, 3 ноября, в Брянской области в результате атаки беспилотника-камикадзе пострадал водитель скутера.
