Митрополита УПЦ Арсения снова заключили под стражу на 60 дней

Суд в Днепре избрал меру пресечения в виде ареста для наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ).

«Митрополита Арсения снова посадили за решетку. Судья приняла решение взять архиерея под стражу на 60 дней», — говорится в сообщении.

По данным СПЖ, решение принято по новому делу, в рамках которого священнослужителю вменяется «оправдание российской агрессии». Заседание состоялось в Соборном суде Днепра и завершилось вечером 3 ноября.

Митрополит Арсений содержится в Днепровском СИЗО с апреля 2024 года. Тогда СБУ обвинила его в передаче российской стороне данных о позициях военнослужащих ВСУ в Краматорском районе Донецкой области. Ведомство также заявляло, что митрополит ранее называл конфликт на Украине «гражданским». Патриарх Кирилл называл обвинения против настоятеля Святогорской лавры «надуманными».

В конце октября его освободили из СИЗО под залог, однако сразу после этого вновь увезли по новому делу. По информации СПЖ, сумма залога составила 1,5 млн гривен.