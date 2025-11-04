 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Митрополита УПЦ Арсения снова заключили под стражу на 60 дней

Сюжет
Военная операция на Украине

Суд в Днепре избрал меру пресечения в виде ареста для наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ).

«Митрополита Арсения снова посадили за решетку. Судья приняла решение взять архиерея под стражу на 60 дней», — говорится в сообщении.

По данным СПЖ, решение принято по новому делу, в рамках которого священнослужителю вменяется «оправдание российской агрессии». Заседание состоялось в Соборном суде Днепра и завершилось вечером 3 ноября.

В ДНР задержали агента СБУ за сбор данных о машинах чиновников
Политика

Митрополит Арсений содержится в Днепровском СИЗО с апреля 2024 года. Тогда СБУ обвинила его в передаче российской стороне данных о позициях военнослужащих ВСУ в Краматорском районе Донецкой области. Ведомство также заявляло, что митрополит ранее называл конфликт на Украине «гражданским». Патриарх Кирилл называл обвинения против настоятеля Святогорской лавры «надуманными».

В конце октября его освободили из СИЗО под залог, однако сразу после этого вновь увезли по новому делу. По информации СПЖ, сумма залога составила 1,5 млн гривен.

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
