Настоятеля Святогорской лавры обвинили в передаче данных о позициях ВСУ

Святогорского митрополита обвинили в разглашении позиций ВСУ во время литургии

СБУ обвинила настоятеля Святогорской лавры Арсения в передаче России данных о позициях ВСУ во время литургии, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В СБУ заявили, что ранее митрополит называл конфликт на Украине «гражданским»

Митрополит Святогорский Арсений (Фото: Свято-Успенская Святогорская Лавра)

Настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения обвинили в передаче данных России о позициях украинских военнослужащих в Краматорском районе ДНР во время литургии, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Наместник под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск», — говорится в телеграм-канале СБУ. Позднее это видео было опубликовано на сайте лавры и в телеграм-каналах.

Митрополита обвинили в нарушении ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного или чрезвычайного положения). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как уточнили в СБУ, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении митрополита, расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Там также добавили, что до начала военной операции на Украине священник «высказывал прокремлевские нарративы», а сам конфликт называл «гражданским».

Ранее Союз православных журналистов сообщил в телеграм-канале о допросе митрополита Арсения и обысках в Святогорской лавре. Там сочли этот инцидент «нарушением закона и прав граждан», раскалывающим изнутри украинское общество.