В ДНР задержали агента СБУ за сбор данных о машинах чиновников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ДНР задержали агента СБУ за сбор данных о машинах чиновников
Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Донецка, которая передавала Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о припаркованных возле административных зданий автомобилях, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там уточнили, что СБУ завербовала гражданку через мессенджер Telegram.

«На меня вышли с той стороны представители спецслужбы и попросили снять или сфотографировать машины. Я сняла и отправила», — рассказала задержанная на распространенных ФСБ кадрах. На видео она также показала места, где проводила съемку.

По данным спецслужбы, женщина выполняла и другие поручения СБУ.

«Из ранее оборудованного тайника она по заданию украинских кураторов изъяла контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства, и переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях», — рассказали в ЦОС.

В отношении задержанной возбуждены дела по двумя статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 275 (государственная измена);
  • ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму
Политика

В августе 2024 года ФСБ задержала жительницу Донецка, которая передавала украинским спецслужбам данные о работе сотрудников МЧС, участвовавших в ликвидации последствий артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По версии следствия, эту информацию могли использовать для повторных атак, в результате которых погибли сотрудники экстренных служб. В отношении задержанной также возбудили дело по ст. 275 УК (госизмена). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

