СБУ увезла митрополита Арсения сразу после освобождения из СИЗО

Настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения, ранее обвиненного в передаче данных России, выпустили из СИЗО, но сразу же увезли по новому подозрению. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем телеграм-канале.

По данным СПЖ, митрополита Арсения выпустили под залог в размере 1, 5 млн грн, у священнослужителя тяжелое состояние здоровья, он нуждается в операции.

Вместе с тем сразу после выхода из СИЗО митрополита Арсения встретили представители Службы безопасности Украины (СБУ). Ему предъявили подозрение, врученное еще три недели назад, и увезли в здание СБУ. Как утверждают источники СПЖ, сотрудники СБУ заявили, что могут удерживать архиерея в течение 72 часов.

Митрополит Арсений содержится в Днепровском СИЗО с 25 апреля 2024 года. В том месяце СБУ обвинила его в передаче России данных о позициях украинских военнослужащих в Краматорском районе ДНР во время литургии. В СБУ заявили, что ранее митрополит называл конфликт на Украине «гражданским».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл называл основания для ареста митрополита Арсения надуманными.

В конце сентября 2025 года митрополита Арсения госпитализировали в одну из больниц Днепра для обследования сердца и сосудов, осмотра кардиологом и аритмологом, сообщал СПЖ. Врач-аритмолог констатировала необходимость операции на сердце.