Патриарх Кирилл назвал карательной мерой арест митрополита на Украине

Арест настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения произошел по надуманным основаниям и является очередной карательной мерой со стороны украинских властей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов», — сказал патриарх Кирилл.

Митрополита обвиняют в том, что он в 2023 году сообщал верующим, что сотрудники Службы безопасности Украины расставили блокпосты на дороге в монастырь и проверяют документы прихожан. «Публичное упоминание о блокпостах не причинило ущерба вооруженным силам Украины и было вызвано объективной причиной — созданием препятствия верующим в посещении богослужений», — считает патриарх.

24 апреля в Святогорской лавре прошли обыски, а также был задержан митрополит Арсений. Ему предъявили обвинения в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения — ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. На следующий день настоятеля лавры арестовали на 60 суток.

В СБУ рассказали, что митрополит под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск, а позднее это видео было опубликовано на сайте лавры и в телеграм-каналах.