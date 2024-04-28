 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Патриарх Кирилл назвал карательной мерой арест митрополита на Украине

Патриарх Кирилл назвал карательной мерой арест святогорского митрополита Арсения

Арест настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения произошел по надуманным основаниям и является очередной карательной мерой со стороны украинских властей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров Украинской православной церкви и ее информационных ресурсов», — сказал патриарх Кирилл.

Митрополита обвиняют в том, что он в 2023 году сообщал верующим, что сотрудники Службы безопасности Украины расставили блокпосты на дороге в монастырь и проверяют документы прихожан. «Публичное упоминание о блокпостах не причинило ущерба вооруженным силам Украины и было вызвано объективной причиной — созданием препятствия верующим в посещении богослужений», — считает патриарх.

Настоятеля Святогорской лавры обвинили в передаче данных о позициях ВСУ
Политика
Митрополит Святогорский Арсений

24 апреля в Святогорской лавре прошли обыски, а также был задержан митрополит Арсений. Ему предъявили обвинения в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения — ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. На следующий день настоятеля лавры арестовали на 60 суток.

В СБУ рассказали, что митрополит под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск, а позднее это видео было опубликовано на сайте лавры и в телеграм-каналах.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
патриарх Кирилл митрополит арест Украина
Материалы по теме
СБУ предъявила священнику УПЦ подозрение за призывы молиться за русских
Политика
Во время обыска СБУ у митрополита Черкасского случился сердечный приступ
Общество
Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Патриарх Кирилл назвал карательной мерой арест митрополита на Украине Политика, 05:57
Зеленский увеличил требования к союзникам по поставкам ЗРК Patriot Политика, 05:54
Адвокат Вайнштейна оценил его состояние здоровья фразой «крушение поезда» Общество, 05:38
Минобороны сообщило о поражении трех подразделений и 290 объектов ВСУ Политика, 05:24
НПО машиностроения запатентовало реактивный беспилотник со сложным крылом Технологии и медиа, 05:01
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 04:51
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке чипсов и соусов Общество, 04:37
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WP узнала, что данные Зеленского о потерях могли быть специально занижены Политика, 04:34
На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard Политика, 03:56
Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой Политика, 03:44
В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов Политика, 03:36
Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека Политика, 02:53
«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Общество, 02:53
Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос» Общество, 02:31