Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение делать незаконные аборты

Арбитражный суд Нижегородской области оштрафовал частную клинику за проведение медикаментозных абортов без соответствующей лицензии, сообщил в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

Основанием для разбирательства, по словам губернатора, стала контрольная закупка, проведенная Институтом демографического развития. Проверка показала, что сотрудники клиники предлагали пациенткам провести медикаментозное прерывание беременности, не имея на это разрешения.

В ходе проверки правоохранительные органы обнаружили препараты для проведения абортов и документы, подтверждающие коммерческую деятельность без лицензии.

«Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности — неприемлемо», — подчеркнул губернатор.

Никитин также поблагодарил сотрудников МВД и Росздравнадзора за участие в выявлении нарушений.

В конце октября депутаты Якутии одобрили в первом чтении законопроект о запрете склонения к абортам на территории республики.

С августа 2023 года более 20 субъектов России приняли аналогичные законы. В Брянской и Кировской областях запреты вступили в силу с 1 сентября, первой подобную норму ввела Мордовия. В некоторых регионах предусмотрены штрафы — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Ранее патриарх Кирилл призвал распространить аналогичные меры на федеральный уровень, подчеркнув их важность в условиях демографического кризиса.