Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту

Фото: пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Фото: пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории республики одобрили в первом чтении депутаты Якутии, сообщили в пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Речь идет о склонении к прерыванию беременности, а не о запрете самих абортов, подчеркнул народный депутат Иван Луцкан. Он привел статистику за 2024 год — на 10 778 рождений приходилось 4709 абортов, при этом более 40% женщин в анкетировании указывали на факты склонения к аборту.

Депутаты также обсудили поддержку женщин из арктических районов республики, для которых поездки в республиканский центр на обследование и роды могут обходиться до 500 тыс. руб., отметив необходимость мер по компенсации таких расходов.

Законопроект предполагает ответственность за подкуп, угрозы и пропаганду абортов, при этом информирование женщин о возможности медицинского вмешательства не будет считаться склонением.

Где ввели штрафы за склонение к абортам. Карта
Политика

С августа 2023 года власти более 20 субъектов России приняли аналогичные законы, подсчитал РБК. В Брянской и Кировской областях запреты вступили в силу с 1 сентября. Первой подобную норму ввела Мордовия. В ряде регионов предусмотрены штрафы — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Патриарх Кирилл ранее призвал распространить подобные меры на федеральный уровень, отметив, что это особенно важно «в условиях демографического кризиса». Об этом он заявил на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

