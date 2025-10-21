 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Сахалине оштрафовали директора школы за показ ученикам видео с абортом

Директор&nbsp;школы № 7 Елена Мерена
Директор школы № 7 Елена Мерена (Фото: МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева)

В городе Оха Сахалинской области директора школы № 7 Елену Мерену оштрафовали на 7 тыс. руб. за демонстрацию учащимся видео с кадрами аборта. Штраф был назначен спустя почти 9 месяцев после инцидента, решение суда вступило в силу после апелляции.

Инцидент произошёл 27 сентября 2024 года в актовом зале школы. Ученикам показали видеоролик, на кадрах которого были запечатлены сцены хирургического вмешательства, включая демонстрацию внутренних органов и биологического материала. 

Прокуратура посчитала, что демонстрация подобного видео противоречит закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Суд признал директора виновной по ч. 1 ст. 6.17 КоАП и назначил штраф.

Прокуратура Сахалина начала проверку из-за показа видео аборта школьникам
Общество

По словам учащихся, их собрали в актовом зале перед уроками, не предупредив о содержании лекции.

РБК обратился за комментарием в управление МВД и Следственный комитет по Сахалинской области.

