Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Безэкипажный катер — это автономное или дистанционно управляемое судно, используемое для поражения надводных или береговых целей.

В ночь на 2 ноября над российскими регионами и над Черным и Азовским морями уничтожили 164 дрона самолетного типа, из них больше всего беспилотников сбили над Черным морем.

Минувшей ночью фрагменты дронов были найдены в Геленджике, Анапе и Туапсе. Во всех случаях пострадавших нет. Несколько домов, квартир и автомобиль получили повреждения.

О работе ПВО сообщали власти Геленджика, на фоне атак дронов воздушную гавань курортного города временно закрывали для полетов. Также ночью в порту Туапсе упавшие осколки беспилотника повредили танкер и нефтеналивной терминал, позже стало известно о повреждении двух иностранных гражданских судов.