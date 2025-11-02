 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Безэкипажный катер — это автономное или дистанционно управляемое судно, используемое для поражения надводных или береговых целей.

В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов
Общество
Новороссийск

В ночь на 2 ноября над российскими регионами и над Черным и Азовским морями уничтожили 164 дрона самолетного типа, из них больше всего беспилотников сбили над Черным морем.

Минувшей ночью фрагменты дронов были найдены в Геленджике, Анапе и Туапсе. Во всех случаях пострадавших нет. Несколько домов, квартир и автомобиль получили повреждения.

О работе ПВО сообщали власти Геленджика, на фоне атак дронов воздушную гавань курортного города временно закрывали для полетов. Также ночью в порту Туапсе упавшие осколки беспилотника повредили танкер и нефтеналивной терминал, позже стало известно о повреждении двух иностранных гражданских судов.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Черное море Черноморский флот ВСУ морские дроны
