В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов
На территории Новороссийска действует угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.
Он призвал жителей и гостей города при включении сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или с окнами, которые не выходят на море. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в подземном переходе или цоколе ближайшего здания, добавил он.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — отметил Кравченко.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
До этого угрозу ударов атаки беспилотников объявляли в Новороссийске в 23:45 мск 1 ноября, ее отменили примерно через 8 часов.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка