В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов

Новороссийск (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

На территории Новороссийска действует угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей и гостей города при включении сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или с окнами, которые не выходят на море. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в подземном переходе или цоколе ближайшего здания, добавил он.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — отметил Кравченко.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

До этого угрозу ударов атаки беспилотников объявляли в Новороссийске в 23:45 мск 1 ноября, ее отменили примерно через 8 часов.

Материал дополняется