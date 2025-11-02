 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Новороссийск
Новороссийск (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

На территории Новороссийска действует угроза атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей и гостей города при включении сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или с окнами, которые не выходят на море. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в подземном переходе или цоколе ближайшего здания, добавил он.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — отметил Кравченко.

В Генштабе предупредили о росте угрозы ударов по жилым массивам
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

До этого угрозу ударов атаки беспилотников объявляли в Новороссийске в 23:45 мск 1 ноября, ее отменили примерно через 8 часов.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Новороссийск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Что такое трежерис и зачем их покупать Инвестиции, 11:00
В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов Общество, 10:55
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты Общество, 10:50
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как OpenAI конкурирует с Google и Anthropic: новая маркетинговая битваПодписка на РБК, 10:40
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
WP назвала особенности «Посейдона» Политика, 10:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
CEO Nike Эллиотт Хилл: «1% роста для нас — это $400–500 млн»Подписка на РБК, 10:22
В Туапсе сработала ПВО Политика, 10:16
Пасечник сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс ЛНР Политика, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03