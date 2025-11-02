 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Над Россией за ночь сбили более 160 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Черным морем (39), Кубанью (32), Крымом (26) и Брянской областью. В порту Туапсе после падения сбитого дрона поврежден нефтеналивной терминал и произошел пожар на танкере. Экипаж эвакуировали

Над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями за прошедшую ночь сбили 164 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над Черным морем — 39. Над Кубанью уничтожили 32 беспилотника, над Крымом — 26, над Брянской областью — 20. По девять дронов сбили над Волгоградской, Орловской и Ростовской областями. В Липецкой области уничтожили шесть аппаратов, в Воронежской — пять. Над акваторией Азовского моря сбили три дрона. Над Белгородской, Курской и Тульской областями уничтожены по два беспилотника.

Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона в одном из муниципальных округов незначительно повреждено административное здание.

В хуторе Ленинаван Ростовской области пострадали два человека, загорелась легковая машина, несколько домов были повреждены, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника в Первомайском районе Ростова поврежден металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, выбиты окна в детсаду №276. Пожар площадью 100 кв. м потушили. Люди не пострадали, уточнил Слюсарь.

В порту Туапсе Краснодарской области обломки беспилотников повредили нефтеналивной терминал и танкер. На судне возник пожар, повреждена палубная надстройка, экипаж танкера эвакуировали. Кроме того, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого дрона повредили многоквартирный дом. Пострадавших нет.

На фоне угроз атак беспилотников более десятка российских аэропортов приостанавливали прием и отправку рейсов. К моменту публикации ограничения продолжают действовать в авиагаванях Пензы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани и Ульяновска.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны атака дронов Черное море Азовское море Краснодарский край Крым Брянская область Орловская область Воронежская область Курская область Белгородская область Тульская область Липецкая область Волгоградская область Ростовская область ...
