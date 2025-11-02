Над Россией за ночь сбили более 160 дронов

Больше всего дронов сбили над Черным морем (39), Кубанью (32), Крымом (26) и Брянской областью. В порту Туапсе после падения сбитого дрона поврежден нефтеналивной терминал и произошел пожар на танкере. Экипаж эвакуировали

Над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями за прошедшую ночь сбили 164 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над Черным морем — 39. Над Кубанью уничтожили 32 беспилотника, над Крымом — 26, над Брянской областью — 20. По девять дронов сбили над Волгоградской, Орловской и Ростовской областями. В Липецкой области уничтожили шесть аппаратов, в Воронежской — пять. Над акваторией Азовского моря сбили три дрона. Над Белгородской, Курской и Тульской областями уничтожены по два беспилотника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона в одном из муниципальных округов незначительно повреждено административное здание.

В хуторе Ленинаван Ростовской области пострадали два человека, загорелась легковая машина, несколько домов были повреждены, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника в Первомайском районе Ростова поврежден металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, выбиты окна в детсаду №276. Пожар площадью 100 кв. м потушили. Люди не пострадали, уточнил Слюсарь.

В порту Туапсе Краснодарской области обломки беспилотников повредили нефтеналивной терминал и танкер. На судне возник пожар, повреждена палубная надстройка, экипаж танкера эвакуировали. Кроме того, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого дрона повредили многоквартирный дом. Пострадавших нет.

На фоне угроз атак беспилотников более десятка российских аэропортов приостанавливали прием и отправку рейсов. К моменту публикации ограничения продолжают действовать в авиагаванях Пензы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани и Ульяновска.