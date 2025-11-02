В Кузбассе из-за урагана более 50 населенных пунктов оставались без света

В Кузбассе из-за урагана электроснабжение отключилось в 54 населенных пунктах, к утру без света остается 21 их них, сообщил губернатор Илья Середюк.

«Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт», — написал он в телеграм-канале.

Ветер повредил крыши четырех зданий и повалил 13 деревьев. В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы № 12, никто не пострадал. В нескольких населенных пунктах ведутся восстановительные работы на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях.

Середюк добавил, что в отдельных районах области возникали пожары сухой травы — в деревне Талая выгорело 10 тыс. кв. м, в Белово — 800 кв. м. Пожари потушили

Вечером 1 ноября Середюк предупредил жителей региона о ожидающемся ухудшении погоды, включая сильный ветер, снег и гололед. Тогда же губернатор отметил, что поручил главам муниципалитетов привести в готовность аварийно-восстановительные бригады и дорожные службы, а также оперативно реагировать на обращения жителей.

В тот же день мощный циклон с порывами ветра до 50 м/с оставил без света 70 домов в Южно-Курильском районе Сахалинской области. Кроме того, ветер повредил фасады и кровли нескольких многоквартирных домов.