Общество⁠,
0

Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото

Ураган «Мелисса» продвинулся в сторону Багамских островов
Ураган «Мелисса» — один из самых мощных штормов в Карибском бассейне за последние 150 лет — вызвал катастрофические разрушения на Ямайке, Кубе, Гаити и теперь движется к Багамским островам. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Яна Мордвинцева, София Шошина София Шошина
мультимедиа ураган последствия урагана разрушения карибский бассейн Атлантика Куба Гаити Ямайка Багамские острова
Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах
Общество
