Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото

Монтего-Бей, Ямайка, 29 октября 2025 года

28 октября «Мелисса» обрушилась на Ямайку. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что для государства ураган станет «штормом века».

Целые населенные пункты, особенно на юго-западе Ямайки, были разрушены, дороги затоплены, а большая часть страны осталась без электричества. Больницам, библиотекам и другой важной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. В том числе пострадал Международный аэропорт, расположенный в Монтего-Бэй на Ямайке, — в зале ожидания обрушилась крыша, под сиденья затекла вода