Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото
Кингстон, Ямайка, 27 октября 2025 года.
Ураган «Мелисса» сформировался над Атлантическим океаном. К 27 октября он достиг максимальной 5-й категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра урагана составляла 185 миль в час (больше 82 м/с), что сделало его вторым по силе штормом в истории Атлантики, уступая только урагану Аллен (190 миль в час или почти 85 м/с), произошедшему в 1980 году.
Монтего-Бей, Ямайка, 29 октября 2025 года
28 октября «Мелисса» обрушилась на Ямайку. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что для государства ураган станет «штормом века».
Целые населенные пункты, особенно на юго-западе Ямайки, были разрушены, дороги затоплены, а большая часть страны осталась без электричества. Больницам, библиотекам и другой важной инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. В том числе пострадал Международный аэропорт, расположенный в Монтего-Бэй на Ямайке, — в зале ожидания обрушилась крыша, под сиденья затекла вода
Порт-о-Пренсе, Гаити, 29 октября 2025 года.
По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Гаити, по всей стране затоплено более тысячи зданий, около 12 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Куба пока стала последней страной, на которую обрушился ураган. Шторм, опустившийся с пятой до третьей категории, затронул в основном восточную часть государства, включая второй по величине город Кубы — Сантьяго (на фото).
Сент-Элизабет, Ямайка, 29 октября 2025 года.
Красный Крест назвал ураган «Мелисса» «катастрофой беспрецедентного масштаба».
«К сожалению, опыт подсказывает нам, что последствия будут сокрушительными и долгосрочными. Мы будем здесь до тех пор, пока люди будут в нас нуждаться», — заявил менеджер по глобальному реагированию Британского Красного Креста Александр Пендри.
Порт-о-Пренсе, Гаити, 29 октября 2025 года.
Жертвами урагана стали по меньшей мере 25 человек на Гаити, в их числе десять детей, и четыре человека на Ямайке.
Район Харбор-Вью в Кингстоне, Ямайка, 27 октября 2025 года
Сантьяго, Куба, 29 октября 2025 года.
В пострадавших районах начались восстановительные работы. США направили спасательные отряды и грузы с гуманитарной помощью в пострадавшие от урагана «Мелисса» страны Карибского бассейна по поручению президента Дональда Трампа.
Ураган «Мелисса» над Карибским морем, наблюдаемый из космоса 27 октября 2025 года
Ле-Ке, Гаити, 29 октября 2025 года.
Согласно последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, «Мелисса» движется в сторону Багамских островов. За последние часы ураган ослабел до первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре составляет 28 м/с.
Пти-Гоаве, Гаити, 29 октября 2025 года.
Аллигатор-Понд, Ямайка, 29 октября 2025 года.
Санта-Крус, Ямайка, 29 октября 2025 года.
Округ Сент-Элизабет, Ямайка, 29 октября 2025 года.
