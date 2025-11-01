 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Мощный циклон оставил без света 70 домов на Курилах

Мощный циклон оставил без света 70 домов на Курилах
На территории Южно-Курильского района проходит мощный циклон с порывами ветра до 50 м/с. Повреждены четыре линии электропередачи, без электроснабжения оказались около 70 домов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Сильный ветер повредил фасады и кровли нескольких многоквартирных домов. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Масштабы ущерба уточняются.

«Улучшение погоды ожидается завтра во второй половине дня, после этого начнутся оценка повреждений и восстановление жилого фонда. Ситуация находится на моем личном контроле», — отметил Лимаренко. Министру ЖКХ поручено организовать оперативную координацию всех служб для ликвидации последствий циклона.

В правительстве Сахалинской области сообщили, что временное ослабление циклона позволило начать восстановление ЛЭП. «Осадки ослабли, и ветер начал смещаться на северо-запад. Электроэнергия восстановлена. Однако через час-полтора ожидается его возобновление. Ожидаются усиление ветра до 35 м/с и проливной дождь», — предупредили власти.

В ноябре в ряде регионов ожидается избыток осадков, сообщали синоптики. Больше нормы выпадет на Кольском полуострове, в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии, на севере Урала, а также в южной части Сибири — в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве. Повышенное количество осадков также прогнозируется в Забайкальском крае и Бурятии, об этом сегодня сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Погода Курилы Сахалин циклон
