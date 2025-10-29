Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео

Video

Разрушительный ураган «Мелисса» оставил 530 тыс. жителей Ямайки без света, сообщил министр местного самоуправления и развития общин страны Десмонд Маккензи, передает NBC.

Из-за урагана премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия. На кадрах с острова можно увидеть, какой силы достиг ветер, как потоки воды стекают по улицам и какие разрушения принесла «Мелисса».

Теперь на пути урагана Куба и Гаити.