Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Разрушительный ураган «Мелисса» оставил 530 тыс. жителей Ямайки без света, сообщил министр местного самоуправления и развития общин страны Десмонд Маккензи, передает NBC.
Из-за урагана премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия. На кадрах с острова можно увидеть, какой силы достиг ветер, как потоки воды стекают по улицам и какие разрушения принесла «Мелисса».
Теперь на пути урагана Куба и Гаити.
