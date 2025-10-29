 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео

Появились кадры урагана «Мелисса», отставившего без света 500 тыс. ямайцев

Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Video

Разрушительный ураган «Мелисса» оставил 530 тыс. жителей Ямайки без света, сообщил министр местного самоуправления и развития общин страны Десмонд Маккензи, передает NBC.

Из-за урагана премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия. На кадрах с острова можно увидеть, какой силы достиг ветер, как потоки воды стекают по улицам и какие разрушения принесла «Мелисса».

Теперь на пути урагана Куба и Гаити.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Теги
Ямайка ураган Мелисса
Материалы по теме
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана
Общество
Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах
Общество
Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста Общество, 13:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:35
ЦБ призвал исключить ущерб миноритариям при смене основного акционера Финансы, 13:33
Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей Политика, 13:31
Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР Политика, 13:31
Директор школы в Азове сочла клеветой данные о табличках «Малоимущие» Общество, 13:28
Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям Политика, 13:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» ограбили в его же доме Общество, 13:21
В Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов Политика, 13:20
Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA Спорт, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ Политика, 13:12
Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск Политика, 13:09
Баскетболиста «Далласа» арестовали в аэропорту за хранение марихуаны Спорт, 13:04