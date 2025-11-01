В Финляндии АЗС «дочки» ЛУКОЙЛа перешли на наличные из-за санкций
В Финляндии у клиентов сети АЗС Teboil, принадлежащей ЛУКОЙЛу, возникли трудности с безналичной оплатой из-за международных санкций, что заставляет их переходить на расчет наличными. Об этом сообщает финский телеканал Yle.
Проблемы начались после того, как Министерство финансов США 22 октября внесло ЛУКОЙЛ и его дочерние предприятия в санкционный список. По данным газеты Helsingin Sanomat, это привело к сбоям в обработке платежей по корпоративным картам на заправках Teboil.
Например, на одной из АЗС в городе Иматра уже около недели все расчеты ведутся исключительно банкнотами и монетами. Как поясняет телерадиокомпания, такой шаг позволяет владельцам станций быстрее получать выручку и оперативно покрывать текущие расходы. Всего в Финляндии работает около 500 АЗС данной сети.
Teboil Ab — нефтяная компания в Финляндии, занимающаяся маркетингом, продажей и дистрибуцией нефтепродуктов, а также эксплуатацией автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Является дочерним предприятием компании ЛУКОЙЛ.
По словам представителя Teboil Тони Фликта, компания уже обратилась к финским властям за помощью в разрешении сложившейся платежной ситуации.
Президент Владимир Путин назвал новые санкции носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений он расценил как попытку давления на страну и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям. Сам ЛУКОЙЛ решил продать все свои зарубежные активы. Покупателем LUKOIL International GmbH — 100-процентной дочерней структуры, владеющей активами ЛУКОЙЛа в других странах, станет Gunvor.
