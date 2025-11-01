 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме

Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Российских туристов нет среди тех, кого нелегально вывезли в Мьянму для принудительной работы в call-центрах телефонных мошенников. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии (ЮВА) Андрей Снетков.

«К сожалению, российские граждане становились жертвами этих преступных схем, но чтобы туристы приехали на отдых и отправились незаконно в Мьянму, такого не было», — приводит слова Снеткова агентство.

По словам собеседника агентства, преступники заманивают людей предложениями от высокооплачиваемой работе в Таиланде, но вместо этого вывозят жертв через границу в Мьянму, где отбирают документы и принуждают к участию в мошенничестве. Снетков призвал при поиске работы в Таиланде проверять работодателя, избегать собеседований онлайн и сохранить контакты посольства России в стране.

В центре в Мьянме, где были россияне, освободили более 2 тыс. человек
Политика
Фото:Hkun Lat / Getty Images

Осенью 2023 года МИД России сообщил о двух россиянах, которые приехали в Мьянму по объявлению о вакансиях в китайской компании, куда требовались люди славянской внешности для переговоров с европейцами. Их увезли в закрытый город Лоукайн и вынудили работать на мошенников. В МИДе тогда отметили, что вывезти соотечественников из страны будет проблематично из-за активных боевых действий. 

В Мьянме с мая 2021 года идет гражданская война. В июле 2025 года военные власти страны отменили режим чрезвычайного положения, действовавший четыре с половиной года.

В начале октября 2025 года стало известно об освобождении гражданки России из нелегального call-центра в Мьянме. Позднее в посольстве России в Таиланде рассказали, что там находятся еще несколько россиян.

21 октября Вооруженные силы Мьянмы (Татмадау) сообщили об освобождении 2198 человек из нелегального call-центра.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Мьянма туристы мошенники Таиланд Россия
Материалы по теме
Россия и Мьянма отменили визовый режим
Общество
В США изучат причастность компании Маска к телефонным мошенникам в Мьянме
Политика
Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном call-центре в Мьянме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42