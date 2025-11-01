Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Российских туристов нет среди тех, кого нелегально вывезли в Мьянму для принудительной работы в call-центрах телефонных мошенников. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии (ЮВА) Андрей Снетков.

«К сожалению, российские граждане становились жертвами этих преступных схем, но чтобы туристы приехали на отдых и отправились незаконно в Мьянму, такого не было», — приводит слова Снеткова агентство.

По словам собеседника агентства, преступники заманивают людей предложениями от высокооплачиваемой работе в Таиланде, но вместо этого вывозят жертв через границу в Мьянму, где отбирают документы и принуждают к участию в мошенничестве. Снетков призвал при поиске работы в Таиланде проверять работодателя, избегать собеседований онлайн и сохранить контакты посольства России в стране.

Осенью 2023 года МИД России сообщил о двух россиянах, которые приехали в Мьянму по объявлению о вакансиях в китайской компании, куда требовались люди славянской внешности для переговоров с европейцами. Их увезли в закрытый город Лоукайн и вынудили работать на мошенников. В МИДе тогда отметили, что вывезти соотечественников из страны будет проблематично из-за активных боевых действий.

В Мьянме с мая 2021 года идет гражданская война. В июле 2025 года военные власти страны отменили режим чрезвычайного положения, действовавший четыре с половиной года.

В начале октября 2025 года стало известно об освобождении гражданки России из нелегального call-центра в Мьянме. Позднее в посольстве России в Таиланде рассказали, что там находятся еще несколько россиян.

21 октября Вооруженные силы Мьянмы (Татмадау) сообщили об освобождении 2198 человек из нелегального call-центра.