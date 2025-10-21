В центре в Мьянме, где были россияне, освободили более 2 тыс. человек

Фото: Hkun Lat / Getty Images

Вооруженные силы Мьянмы (Татмадау) сообщили об освобождении 2198 человек из нелегального call-центра KK Park, расположенного недалеко от границы с Таиландом, передает новостной портал Eleven Media Group (EMG). По данным военных, объект использовали для интернет-мошенничества и удержания работников против их воли.

Среди освобожденных — 1645 мужчин-рабочих, 455 женщин-рабочих и 98 охранников. В их числе — несколько российских граждан, сообщал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин. Во время операции изъяли 30 спутниковых терминалов Starlink, оружие и коммуникационное оборудование.

По информации властей, центр действовал без лицензий и разрешительных документов. Организаторы скрылись, против них планируется возбуждение уголовных дел.

Операция Татмадау проводилась в рамках зачистки районов Лай Кей Кав и соседних лагерей, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований, которые власти считают незаконными.