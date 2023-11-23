В МИДе заявили, что вывезти двух обманутых россиян из Мьянмы будет тяжело

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Возможности для безопасного вывоза пары обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за обострения военно-политической обстановки в стране, сообщили «РИА Новости» в МИД России.

«Что касается возможности вывезти Кузьмина и Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены», — сказали в МИДе.

Пара уже продолжительное время находится в самоуправляемой зоне Коканг. В июне они обращались в посольство России в Янгоне, но «впоследствии отказались от помощи», как сообщили в министерстве. «При этом они были проинформированы о том, что нахождение иностранных граждан в данном районе запрещено» — добавили в МИДе. Сейчас Кузьмин и Неясова находятся в контакте с российскими дипломатами.

Россияне Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова прибыли в Мьянму для работы в китайской компании, в которой требовались люди славянской внешности для переговоров с европейцами. Об этом сообщал телеграм-канал Baza. Пара доехала до офиса в город Мандалай, откуда их увезли в закрытый город Лоукайн. На месте оказалось, что работать им придется на мошенников в скам-центре. Нужно было созваниваться с богатыми людьми из других стран, «втираться в доверие» и предлагать инвестировать в криптовалюту, писала Baza.

В Мьянме с 27 октября возобновились активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими военными группировками. В стране с мая 2021 года идет гражданская война.