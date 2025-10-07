Удерживаемую в нелегальном call-центре в Мьянме россиянку освободили

Фото: Посольство России в Таиланде

Гражданку России Д. Т. Очирнимаеву удалось освободить из нелегального call-центра в Мьянме, в котором ее удерживали насильно, ранее завербовав под предлогом трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таиланде.

По данным ведомства, в ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, вербующая иностранцев, включая россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Video

В пресс-службе добавили, что Очирнимаева прибыла в Таиланд по приглашению «работодателя», после чего ее насильно переправили в Мьянму и принудили к работе в нелегальном call-центре. В результате совместной операции таиландской и мьянманской полиции она была освобождена и помещена в миграционный центр города Мьявади.

7 октября при содействии правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, а также сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России организовали передачу освобожденной гражданки России таиландской стороне для последующей отправки в Бангкок и вылета на родину.

Ранее посол России в Тайланде Евгений Томихин сообщил о нелегальной перевозке девушки в Мьянму для принудительной работе в call-центре. Идет ли речь об Очирнимаевой, дипломат тогда не уточнил. Он добавил, что с молодой девушкой связались через Telegram и обещали трудоустройство в модельном бизнесе.