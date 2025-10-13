Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме
В колл-центре в Мьянме у границы с Таиландом, где содержатся подневольные работники, точно еще есть несколько россиян, сообщил в интервью «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин.
«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле», — сказал дипломат.
У границы Мьянмы с Таиландом находится, в частности, колл-центр KK Park — крупнейшее из известных подобных учреждений в республике, где используется труд невольников.
Отвечая на вопрос о наличии в колл-центрах в настоящее время россиян, попавших туда и удерживаемых там против их воли, Ильин сказал, что о наличии таких пленников можно говорить с большой долей вероятности. Однако сведениями об их числе посольство не располагает, сообщил он.
В 2025 году Ильин принимал участие в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и увезенных в мошеннические колл-центры в Мьянме.
Накануне Ильин сообщил, что KK Park находится под охраной незаконных вооруженных формирований, а вся его территория окружена колючей проволокой.
По его словам, через подобные центры «безвестные русскоговорящие менеджеры» заманивают граждан многих стран, в том числе и России, пообещав работу моделью или рекламным агентом в Таиланде. Первые контакты происходят через телеграм-каналы и мессенджеры.
В начале октября из нелегального колл-центра в Мьянме освободили удерживаемую насильно россиянку Д.Т. Очирнимаеву, которую ранее обманным путем завербовали под предлогом трудоустройства.
Как сообщили в российском посольстве, в нескольких странах азиатского региона действует международная преступная сеть, вербующая иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.
После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля.
