Общество
0

Консул сообщил о наличии россиян в нелегальном колл-центре в Мьянме

Консул Ильин: в нелегальном колл-центре в Мьянме точно есть еще россияне

В колл-центре в Мьянме у границы с Таиландом, где содержатся подневольные работники, точно еще есть несколько россиян, сообщил в интервью «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин.

«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле», — сказал дипломат.

У границы Мьянмы с Таиландом находится, в частности, колл-центр KK Park — крупнейшее из известных подобных учреждений в республике, где используется труд невольников.

Удерживаемую в нелегальном call-центре в Мьянме россиянку освободили
Общество
Фото:Посольство России в Таиланде

Отвечая на вопрос о наличии в колл-центрах в настоящее время россиян, попавших туда и удерживаемых там против их воли, Ильин сказал, что о наличии таких пленников можно говорить с большой долей вероятности. Однако сведениями об их числе посольство не располагает, сообщил он.

В 2025 году Ильин принимал участие в освобождении четырех россиян, похищенных из Таиланда и увезенных в мошеннические колл-центры в Мьянме.

Накануне Ильин сообщил, что KK Park находится под охраной незаконных вооруженных формирований, а вся его территория окружена колючей проволокой.

По его словам, через подобные центры «безвестные русскоговорящие менеджеры» заманивают граждан многих стран, в том числе и России, пообещав работу моделью или рекламным агентом в Таиланде. Первые контакты происходят через телеграм-каналы и мессенджеры.

В начале октября из нелегального колл-центра в Мьянме освободили удерживаемую насильно россиянку Д.Т. Очирнимаеву, которую ранее обманным путем завербовали под предлогом трудоустройства.

Как сообщили в российском посольстве, в нескольких странах азиатского региона действует международная преступная сеть, вербующая иностранных граждан, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде.

После прохождения «онлайн-собеседования» некоторых граждан России приглашали в Бангкок, откуда их незаконно переправляли в Мьянму в обход пунктов пограничного контроля.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

