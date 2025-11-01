 Перейти к основному контенту
Суд в Москве обязал ирландских юристов остановить попытки изъять самолеты

Суд в России обязал ирландских юристов остановить попытки изъятия самолетов ГТЛК
Сюжет
Война санкций
Фото: Дмитрий Пономарев / РБК
Московский суд обязал ирландских юристов прекратить попытки конфисковать 37 самолетов у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Предприятие находится под управлением Минтранса и Минфина России и занимается лизингом любого вида транспорта.

Так, на зарегистрированных в Ирландии дочерних компаниях ГТЛК числились 37 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями. Весной 2022 года, после начала военной операции, эти зарубежные активы были заморожены, а их деятельность приостановлена. В итоге ирландская сторона не смогла застраховать самолеты и ГТЛК вернула их себе в соответствии с договором лизинга.

После этого Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации дочерних компаний ГТЛК и постановил продать самолеты для окончания процедуры. Ирландские юристы разослали 52 письма в разные аэропорты мира с призывом изъять борта. В ответ на это ГТЛК подала иск в суд и выиграла дело.

«Обязать каждого из ответчиков отозвать следующие письма посредством направления писем тем же адресатам с констатацией факта отсутствия каких-либо претензий к акционерному обществу Государственная транспортная лизинговая компания», — сказано в решении суда.

ОАК продаст ГТЛК почти 240 самолетов
Бизнес
Самолет SJ-100

Размер убытка ГТЛК от потери двух ирландских «дочек» составил 2,49 млрд руб., отчиталась компания в 2024-м. И ГТЛК, и ее «дочки» с апреля 2022 года находятся под санкциями Евросоюза и Великобритании, а с августа — в блокирующем списке США (SDN-лист).  

В 2023-м ГТЛК предупреждала о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом из-за решения суда Ирландии по ликвидации ее «дочек», которым принадлежат борта. Компания попросила уведомлять о случаях задержания судов в заграничных аэропортах.

Тогда же пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко подчеркивал, что у агентства есть «проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров». Он отметил, что перечисленные 37 самолетов составляют менее 5% от всего парка российских авиакомпаний.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Самолеты Ирландия Россия суды ГТЛК
