ГТЛК назвала убыток от потери ирландского бизнеса

Размер убытка ГТЛК от потери двух ирландских «дочек» составил 2,49 млрд руб., отчиталась компания. Решение об их ликвидации принял Высокий суд Ирландии

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) признала убыток в размере 2,49 млрд руб. из-за выбытия из группы и ликвидации двух ирландских «дочек» в 2023 году, следует из отчетности компании по МСФО по итогам 2023 года.

«В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10, в результате решения Высокого суда Ирландии о начале процедуры ликвидации компаний GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC от 31 мая 2023 года компания потеряла контроль над ними и их дочерними компаниями. Финансовый результат от выбытия данной группы компаний составил убыток в размере 2491 млн руб.», — говорится в отчетности.

ГТЛК и ее «дочки» с апреля 2022 года находятся под санкциями Евросоюза и Великобритании, а с августа — в блокирующем списке США (SDN-лист). Санкции фактически заблокировали деятельность зарубежных обществ ГТЛК, но руководство было намерено исполнять обязательства перед кредиторами, рассказывал в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 года тогдашний гендиректор GTLK Europe Роман Лядов. «Некоторые наши коллеги из финансового сектора после введения санкций действительно сразу запустили добровольную ликвидацию своих зарубежных «дочек». Мы стараемся не допустить такой ситуации, потому что у нас есть обязательства перед бондхолдерами», — отмечал он.

Но в конце мая 2023 года Высокий суд Ирландии решил начать процедуру ликвидации этих дочерних обществ. С тех пор управление компаниями перешло к назначенным судом ликвидаторам. Они будут продавать имущество «дочек» для формирования денежного потока и расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций), отмечает ГТЛК в своей отчетности.

Как рассказывал Роман Лядов, в GTLK Europe до санкций работали более 30 человек, большая часть из которых были гражданами Ирландии. Он отмечал, что GTLK Europe принадлежало 66 самолетов, а всего у группы за пределами России тогда оставалось 37 самолетов, к которым лессор «не мог подойти» из-за санкционного режима. Однако, как говорил тогда топ-менеджер, компания рассматривала в том числе и сценарий их продажи.

В 2022 году ГТЛК перевела из активов в запасы 27 воздушных судов, находящихся за пределами России и оцененных в 35,672 млрд руб., а после решения ирландского суда в 2023 году они выбыли из состава запасов «в связи с прекращением признания группы дочерних компаний», говорится в отчетности. При этом к концу прошлого года ГТЛК включила в запас одно воздушное судно, находящееся за пределами РФ, «в размере 842 млн руб.», и еще три самолета, которые были возвращены арендатором (в размере 3,28 млрд руб.). В прошлом году авиационная транспортная компания «Ямал» (АТК «Ямал», основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе) вернула ГТЛК три самолета Airbus A321.

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В 2023 году государственный лизингодатель вновь вышел в прибыль (113 млн руб. чистой прибыли по МСФО) после рекордного убытка в 55,8 млрд руб. в 2022 году. Такого результата удалось достичь «в основном за счет сокращения прочих операционных расходов в связи с начислением резервов по обесценению в меньшем объеме по отношению к 2022 году», отметили в пресс-службе.