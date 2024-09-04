ОАК продаст ГТЛК почти 240 самолетов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобретет 238 самолетов в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») в 2027–2032 годах. Стороны подписали соглашение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Так, стороны договорились о поставке 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Количество воздушных судов, поставляемых по проекту, в дальнейшем может быть скорректировано.
«Более двухсот самолетов различной пассажировместимости и дальности, от магистральных до региональных, пойдут в парки российских авиакомпаний», — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, в свою очередь, отметил, что работа компании нацелена не только на обновление парка авиаперевозчиков, но и на развитие отечественного авиастроения и «достижение технологического суверенитета».
ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030». 4 и 5 сентября участие в форуме примет президент России Владимир Путин.
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